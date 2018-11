चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तबीयत खराब होने की वजह से इन दिनों रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं। लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है। वहीं, इलाज कर रहे डॉक्टर ने भी कहा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। रविवार (18 नवंबर) को होटल के लिए रेलवे की जमीन से जुड़े एक मामले में अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली रवाना होने से पहले राबड़ी देवी ने पटना में कहा कि साहेब (लालू यादव) उठ-बैठ भी नहीं पा रहे हैं। राबड़ी ने कहा, “मुझे पता चला है कि साहेब की हालत काफी खराब है। दिनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है।” दिल्ली जाने के दौरान उनकी बेटी रागिनी भी साथ थी।

रिम्स में इलाज कर रहे डॉक्टर ने भी लालू यादव की जान को खतरा बताया है। डॉक्टर ने कहा पिछले कुछ दिनों से लालू यादव की तबीयत खराब होती जा रही है। वजह इंफेक्शन और गर्दन के पीछे का एक घाव है। घाव की वजह से वे उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही लालू यादव डायबिटिज, हाइपरटेंशन और किडनी से संबंधित बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। लालू यादव का बल्ड सुगर लेवल अनियंत्रित हो चुका है और लगातार घट-बढ़ रहा है। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉ. उमेश प्रसाद के अनुसार, “राजद प्रमुख के शरीर में तेजी से फैल रहा इंफेक्शन चिंता का विषय है। यदि यह इंफेक्शन हार्ट तक पहुंच जाता है तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।” बता दें कि लालू ने मुंबई में 2014 में अपने हार्ट की सर्जरी करवाई थी।

कुछ समय पहले राजद विधायक रेखा देवी लालू यादव से मुलाकात करने रिम्स गई थीं। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, “लालू यादव की हालत काफी खराब है। वह न तो उठ पा रहे हैं और न हीं बैठ पा रहे हैं। उनका बल्ड शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया है। हम मांग करते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए किसी अच्छे जगह शिफ्ट किया जाए।”

Lalu Ji’s health has deteriorated, he can neither sit nor stand. His blood sugar level has also increased. We demand that he should be taken to a place where he can get better treatment: Rekha Devi, RJD MLA after meeting RJD chief Lalu Prasad Yadav in Ranchi’s RIMS. pic.twitter.com/bq1O1q70bV

