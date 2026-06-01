बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अब उनके बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने प्रशासन पर निशाना साधा है।

रविवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास पहले खाली कराया जाए। जब वह खाली करेंगे, तब राबड़ी देवी भी अपना आवास छोड़ देंगी।”

दरअसल, बिहार सरकार ने शुक्रवार को राबड़ी देवी को नोटिस जारी कर 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। यह बंगला अब राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है।

इस मुद्दे पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए राबड़ी देवी ने साफ कहा था कि वह बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, “सरकार चाहे तो पुलिस बल बुलाकर मकान जबरन खाली करा सकती है, लेकिन मैं खुद से यह आवास नहीं छोड़ूंगी।”

#WATCH | Patna, Bihar | On Bihar Legislative Council LoP and RJD leader Rabri Devi getting 15 days ultimatum to vacate 10 Circular Road residence, Janshakti Janta Dal Founder Tej Pratap Yadav says, “The residence of former CM Nitish Kumar should be vacated first. When he does,… pic.twitter.com/w6Mn1s6p2F — ANI (@ANI) May 31, 2026

सरकारी नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पहले ही वैकल्पिक सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका है। विभागीय आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित आवास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक 10, सर्कुलर रोड का बंगला खाली नहीं किया है।

नोटिस में कहा गया है कि 10, सर्कुलर रोड का आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है, इसलिए राबड़ी देवी को तत्काल यह बंगला खाली कर नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित आवास का कब्जा लेना चाहिए।

गौरतलब है कि 10, सर्कुलर रोड का बंगला लंबे समय से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी ने इसी आवास से सरकार चलाई थी और यह बंगला आरजेडी की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। अब इस नोटिस को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

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बिहार में एक बार फिर से बीजेपी और आरजेडी के बीच खींचतान मची है। इस बार कारण एक हाई प्रोफाइल घर है, जिसको लेकर दोनों दल आमने-सामने हैं। दरअसल मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले सरकारी आवास को सरकार ने खाली करने को कहा है। इसको लेकर ही बीजेपी और आरजेडी में लड़ाई चल रही है। यह मामला तब सामने आया जब भवन निर्माण विभाग ने दुग्ध और मत्स्य पालन मंत्री नंद किशोर राम को बंगला अलॉट करने का आदेश जारी किया। पूरी खबर पढ़ें…