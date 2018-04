बिहार में भाषण देते हुए हर मिनट 84 टॉयलेट बनने का दावा कर गए पीएम नरेन्द्र मोदी

चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के दौरान जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बिहार में सरकार द्वारा बनवाए गए टॉयलेट के बारे में लोगों को बता रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया वह वाकई अविश्वसनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में एक हफ्ते में 8 लाख पचास हजार से ज्यादा शौचालय निर्माण का काम पूरा किया गया है। इस आंकड़े को अगर तोड़कर देखें तो एक सप्ताह के 168 घंटों में तकरीबन 5059 शौचालय प्रति घंटे बने हैं। अगर इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो बिहार में हर मिनट पर 84 शौचालयों का निर्माण कार्य हुआ है।

खबर है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस जादुई आंकड़े को खुद बिहार सरकार ने खारिज कर दिया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सीईओ बालामुरुगण डी ने बताया है कि बिहार में 13 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच इन शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस हिसाब से 8 लाख पचास हजार शौचालय एक हफ्ते में नहीं बल्कि 4 हफ्ते में तैयार किए गए हैं। बिहार में अभी भी तकरीबन 43 फीसदी घरों में ही शौचालय उपलब्ध है और बिहार का कोई भी जिला अभी खुले में शौच से मुक्त नहीं है।



प्रधानमंत्री के इस बयान पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के इस गड़बड़ आंकड़ें से बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार भी सहमत नहीं होंगे।

PM claimed 8.50 Lacs toilets made just in a week in Bihar.

1 week= 7 Days

1 Day= 24 Hrs

7 Days= 168 Hrs

1 Hour= 60 Mins

So

850000%168=5059 Toilets per Hr

5059/60 = 84.31 Toilets per min

Such a big goof-up from PM Sahab. I believe even CM Bihar won’t agree on such false claims

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 10, 2018