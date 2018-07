देश के कई राज्यो में भारी बारिश की वजह से सिर्फ आम जनता ही परेशान नहीं है बल्कि इसकी मार अब राजनेताओं पर पड़ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आवास के बाहर भी काफी जमा हो गया है। हालात यहां तक पैदा हो गए कि डिप्टी सीएम को अपने आवास पर पहुंचने के लिए बारिश के पानी से लबालब भरी गली के अंदर उतर कर घर तक पहुंचना पड़ा। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में सुशील मोदी के आवास के पास काफी पानी भर गया। घर पहुंचने के लिए उन्हें करीब घुटनों तक पानी में उतरना पड़ा। डिप्टी सीएम की तस्वीरें भी सामने आईं हैं। इसमें वह पानी से भरी गली के एक छोड़ पर खड़े हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उन्हें पानी चलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि किसी तरह वह छपाके मारते हुए अपने घर तक पहुंच गए।

बता दें कि बिहार के सभी क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में शनिवार तड़के भी बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। पटना का शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले एक-दो दिनों में मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश के भी आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भागलपुर और गया का शनिवार को न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस व पूर्णिया का 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना का शनिवार का अधिकतम पारा 30.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में 41.0 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। (एजेंसी इनपुट सहित)

Patna: Waterlogging outside the residence of #Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi following heavy rainfall in the city pic.twitter.com/BN0Ug5chaN

— ANI (@ANI) July 29, 2018