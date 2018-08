केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बगावती स्वर बुलंद किये हैं। शनिवार को एक कार्यक्रम में उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि यादवों के दूध और कुशवाहा के चावल से अच्छा खीर बन सकती है। बता दें कि बिहार पारंपरिक रुप से दूध का व्यवसाय करने वाले यादव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक माने जाते हैं। जबकि माना जाता है कि खेती के काम में प्रमुख रुप से व्यस्त रहने वाली कुशवाहा जाति उपेन्द्र कुशवाहा की वोट बैंक है। कुशवाहा समुदाय अत्यंत पिछला वर्ग (OBC) से भी आती है।

उपेन्द्र कुशवाहा शनिवार (25 अगस्त) को मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल की जन्म शती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा,” यहां बहुत बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज के लोग जुटे हैं, यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियो का चावल मिल जाये तो खीर बनने में देर नहीं…लेकिन खीर बनाने के लिए केवल दूध और चावल ही नहीं…छोटी जाति और दबे-कुचले समाज का पंचमेवा भी चाहिए…तब खीर जैसा स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है…यही सामाजिक न्याय की परिभाषा है।” उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनने से कोई नहीं रोक सकता है।

Yaduvanshi(Yadavs) ka doodh aur Kushvanshi(Koeri community) ka chawal mil jaye to kheer badhiya hogi. Aur us swadisht vyanjan ko ban ne se koi rok nahi sakta hai: Upendra Kushwaha,Union Minister and Rashtriya Lok Samta Party Chief in Patna (25.8.18) pic.twitter.com/QhuEScEpwi

— ANI (@ANI) August 26, 2018