बिहार: मोबाइल चुराने के आरोपी को उलटा लटका कर बुरी तरह पीटा, देखें वीडियो

सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार का बताया जाता है, जिसमें वहां मौजूद भीड़ एक शख्स के साथ बुरी तरह मारपीट कर रही है। शख्स को लोहे की जंजीर से उलटा लटकाकर बुरी तरह पीटा जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, वीडियो दरभंगा का है। भीड़ का आरोप है शख्स मोबाइल चोर है, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोप है कि भीड़ ने इसके बाद शख्स को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उलटा लटकाकर शख्स के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। हालांकि, मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सामने आए हिंगोली गांव के तीस सेकंड के इस वीडियो में सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। बाद में चोरी का आरोप लगा रहे लोगों ने शख्स को लोहे की जंजीर से उलटा लटका दिया और ट्रैक्टर से उसे ऊपर की तरफ खींचा गया। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि बिहार में इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। साल 2017 में वायरल हुए बिहार के ही एक वीडियो में भीड़ नाबालिग को बुरी तरह पीट रही थी। जमीन पर गिराकर उसके मुंह पर लात मारी जा रही थी। शरीर के अन्य हिस्सों पर लोग हमले कर रहे थे। नाबालिग के कपड़े फाड़ दिए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के हवाले करने तक उसके साथ बुरी तरह मारपीट होती रही। तब सामने आई खबरों के मुताबिक, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। हालांकि, शुरू में पुलिस ने नाबालिग को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने पर पुलिस भी एक तरफ खड़ी हो गई।

#WATCH Man beaten and hung upside down for stealing a mobile phone in Darbhanga’s Hingoli village. Police says, ‘3 people who thrashed the man have been arrested.’ #Bihar pic.twitter.com/KOzE1XBo9D

— ANI (@ANI) April 18, 2018