लालू यादव के नजदीकी सुभाष यादव के यहां इनकम टैक्स विभाग के छापे

आयकर विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीबी और बालू बिजनेस से जुड़े बड़े नाम सुभाष यादव के ठिकानों पर छापा मारा है। आईटी की टीम पटना के दानापुर, दिल्ली और धनबाद में छापेमारी कर रही है। दानापुर में तकियाघर स्थित सुभाष यादव के घर और मां मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम पहुंची है और दस्तावेज खंगाल रही है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुभाष यादव ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। लालू यादव से उनके कारोबारी और करीबी ताल्लुकात रहे हैं। बता दें कि जब पिछले साल लालू यादव की पार्टी बिहार में सत्ता में शामिल थी, उस दौरान बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि लालू यादव का बालू माफिया से रिश्ता है। सुशील मोदी के मुताबिक, बालू व्यवसायी सुभाष यादव ने मां मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट भी खरीदा था।

#UPDATE: IT raids are underway at sand mining baron & Lalu Prasad’s close aide Subhash Yadav in Danapur & not at EX-MP Subhash Yadav as reported earlier. https://t.co/feJRBMoJpw

