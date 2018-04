बेनामी संपत्ति: लालू के बेटे पर एक्शन, इनकम टैक्स विभाग ने जब्त की तेज प्रताप यादव की फैक्ट्री की जमीन

आयकर विभाग ने लालू यादव फैमिली पर बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने पटना के शेखपुरा में बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हजारों वर्गफीट जमीन को जब्त कर लिया है। आयकर विभाग ने बेनामी पॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के प्रावधानों के तहत 7105 वर्ग फीट जमीन को जब्त किया है। यह जमीन तेज प्रताप यादव के नाम से रजिस्टर्ड थी। इस जमीन को एक फैक्ट्री के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया गया था। इस जमीन की सरकारी कीमत ही करोड़ों में बताई जा रही है, जबकि इसका बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन पर एक मकान भी बना है। इस पर आयकर की टीम ने जब्ती का नोटिस चिपकाते हुए इसे सील कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मकान में लालू परिवार के मालिकाना हक वाली चंदा एग्रो कंपनी लिमिटेड का दफ्तर था। लालू प्रताप के बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी और बेटी रागिनी चंदा एग्रो कंपनी लिमिटेड के निदेशक रह चुके हैं। इन पर आरोप है कि साल 2014 से 2017 तक ये चारों लोग इस फर्जी कंपनी के डायरेक्टर रहे। सूत्रों के मुताबिक मकान का मालिकाना हक लालू यादव के बच्चों के नाम पर है। इस मकान को 65 लाख रुपये में खरीदा गया था।

