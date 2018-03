गिरिराज सिंह पर उबल पड़ीं राबड़ी देवी, बोलीं- पूरे देश के आतंकी बीजेपी दफ्तर में बैठते हैं

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बीजेपी और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला किया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि पूर देश के आतंकवादी बीजेपी के दफ्तर में बैठते हैं। राबड़ी देवी का यह बयान केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने बिहार के अररिया लोकसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार सरफराज आलम की जीत पर कहा था कि यह जिला आतंक का गढ़ बन जाएगा। राबड़ी देवी ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राबड़ी देवी ने कहा, “पूरे देश के आतंकवादी बीजेपी के दफ्तर में बैठते हैं, जनता ने जवाब दिया है इसलिए बौखलाए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता रास्ता दिखा रही है, वाणी को वश में रखें, अररिया की जनता से माफी मांगे, वरना 2019 में जनता माफ नहीं करेगी।”

आरजेडी नेता और राबड़ी देवी के पुत्र तेजस्वी यादव ने भी गिरिराज सिंह पर हमला किया है। तेजस्वी यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “यह शख्स केन्द्र मंत्री है लेकिन दुर्भाग्य से वह यह नहीं जानते हैं कि बिहार और दिल्ली में उनकी ही सरकार है, यदि वह और बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास नहीं करते हैं तो वह उनसे समर्थन वापस लेने को क्यों नहीं कहते हैं, यह नीतीश कुमार के लिए बेहद शर्म की बात है।”

बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अररिया लोकसभा सीट पर हुए उप चुनाव में भाजपा की हार के एक दिन बाद गुरुवार (15 मार्च) को कहा कि यह जिला ‘आतंक का गढ़’ बन जाएगा। इस बयान के बाद वह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। गिरिराज ने कहा कि बिहार का अररिया जिला न सिर्फ नेपाल व बांग्लादेश से सटा सीमावर्ती इलाका है, बल्कि इसने ‘कट्टरपंथी सोच’ को जन्म दिया है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा, “यह न केवल बिहार के लिए खतरा है बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। यह आतंक का गढ़ बन जाएगा।” गिरिराज सिंह इससे पहले भी अपने विवादस्पद बयानों के चलते चर्चा में रहे हैं। अररिया सीट पर हुए उपचुनाव में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सरफराज आलम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह को 60 हजार से अधिक मतों से पराजित किया है।

This Man is the Central Minister and Unfortunately he is not aware that it’s his government in Bihar & Delhi. If he & BJP doesn’t believe in Nitish Kumar’s leadership then why don’t ask him to step down or withdraw ur support. Such a Shame for Nitish Kumar.. https://t.co/o8N7HWyGxf

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 15, 2018