बिहार: शहाबुद्दीन के करीबी राजेश यादव के घर पर गोलीबारी

बिहार में पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के एक करीब नेता राजेश यादव के घर पर गोलीबारी हुई है। खबर के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने शनिवार (8 सितंबर, 2018) सुबह आरजेडी नेता राजेश यादव के घर पर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी वारदात स्थल से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने आरोपियों की धड़पकड़ के छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि राजेश यादव को आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबियों में गिना जाता है।

स्थानीय मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक घटना सीवान जिले के लक्ष्मीपुर की है। शनिवार सुबह दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर राजेश यादव के घर में घुस गए और फायरिंग शुरू कर दी। तबाड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी जब वारदात स्थल पर पहुंचे, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मामले में ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

#Bihar: Shots fired at the residence of Rajesh Yadav, a close aide of RJD’s Mohammad Shahabuddin; Police investigation underway

— ANI (@ANI) September 8, 2018