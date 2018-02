केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 2 बीघा जमीन फर्जी कागजात के आधार पर बेचने का आरोप

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 33 लोगों के खिलाफ बिहार के दानापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी और जाति सूचक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपशब्द कहने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। बुधवार (7 फरवरी, 2018) को पटना व्यवहार न्यायालय के आदेश पर दानापुर थाने में (कांड संख्या 54/2018) मामला दर्ज किया गया है। दरअसल दानापुर निवासी राम नारायण ने एससी-एसटी विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि 33 लोगों ने उनकी दो एकड़ 56 डिसमिल जमीन फर्जी कागज के आधार पर खरीदी और बेची है। अभियुक्तों में केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह का नाम 25वें नंबर पर बताया जाता है। राम नायारण ने पिछले साल जुलाई में याचिका दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा भी बताया है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ‘गिरिराज सिंह वही मंत्री हैं, जिनके घर से करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी वह ईमानदार हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि उनकी नाक के नीचे उनके सहयोगी दल भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गरीबों की दो एकड़ 56 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में क्या वह अब भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ेंगे? नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने पूछा कि क्या अब मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा देंगे?

उन्होंने इस मुद्दे पर एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं-

Bihar: FIR registered against 33 people including Union Minister Giriraj Singh in Danapur Police Station in a land deal case (file pic) pic.twitter.com/pDrgP1vjK6

— ANI (@ANI) February 8, 2018