बिहार: डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन के घर इनकम टैक्स का छापा, सृजन घोटाले में आया था नाम

बिहार के पटना में आयकर विभाग ने राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा के आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक आईटी टीम दोपहर बाद सुशील मोदी की बहन के आवास पर पहुंची। खबर यह भी है कि सुशील मोदी की बहन का नाम बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में आया था। तब से विपक्ष घोटाले में सुशील मोदी की बहन के नाम पर शुरू से ही हमलावर रहा है।

जानकारी के मुताबिक सुशील मोदी की बहन के घर आईटी की छापेमारी के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई हैं। सुशील मोदी की जिस बहन के घर इस वक्त छापेमारी चल रही है वह उनका बचाव लगातार करते रहे हैं। पूर्व में उन्होंने कहा था कि उनका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि बहन के घर छापेमारी के बाद यह उनका सियासी सफर भी काफी परेशानी भरा हो सकता है।

Srijan scam case: Income Tax Department conducts raids at residence of Bihar Deputy CM Sushil Modi’s sister Rekha in Patna. Police team also present. pic.twitter.com/OxVWtDVgFx

