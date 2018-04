बिहार: जेडीयू मंत्री की बहन पर हमला, छीन ले गए 50 हजार रुपए से भरा बैग

बिहार में बाइक सवार अपराधियों ने कैबिनेट मिनिस्टर श्रवण कुमार की बहन सविता देवी पर लूटपाट के इरादे से हमला कर दिया। घटना नालंदा जिले की बताई जाती है। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार सविता देवी पर हमला उस वक्त हुआ जब वह ऑटो रिक्शा में रामचंद्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से लौट रही थीं। शुक्रवार की इस घटना में अपराधियों ने उनसे पां हजार रुपए से भरा बैग छीन। मामले में अभी ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो सकती है।

#Bihar: Savita Devi, sister of state minister Shrawan Kumar, attacked by criminals in Bihar Sharif, yesterday. Attackers used a chemical and snatched her bag containing Rs 50,000, while she was returning from a bank.

