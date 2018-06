योग दिवस पर नहीं पहुंचे नीतीश तो बोले सुशील मोदी- जरूरी तो नहीं हर कोई आए

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुरुवार (21 जून) को योग की पताका दुनिया भर में लहराई। कोने-कोने में मौजूद भारतीयों ने योग कर स्वस्थ जीवन गुजारने की दिशा में कदम बढ़ाया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स मैदान में भी योग की रौनक देखने को मिली। यहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सत्यपाल मलिक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी शरीक हुए। लेकिन इस योग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैरमौजूदगी बीजेपी-जेडीयू के बीच कड़वे सियासी संबंधों की ओर इशारा कर गई। नरेंद्र मोदी के बहुप्रचारित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से जेडीयू का गायब रहना बिहार की राजनीति में पनप रहे नये समीकरणों की ओर इशारा है। बता दें कि एनडीए में रहने के बावजूद नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। जबकि बिहार में एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाजीपुर में विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग शिविर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। नीतीश कुमार द्वारा योग दिवस पर कोई संदेश भी जारी नहीं किया गया है।

It is not a question about JDU. I know more than dozen people present here who are from JDU. Don’t people from RJD & JDU practice Yoga? It is not necessary that everyone comes out to participate: Bihar Dy CM Sushil Modi on reports of JDU not participating in Yoga day celebration pic.twitter.com/QSqYIQugqr

— ANI (@ANI) June 21, 2018