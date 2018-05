आरजेडी का दावा- CBI रेड पर सीएम नीतीश कुमार ने फोन पर की लालू यादव से बात, शरद यादव भी उतरे राजद अध्यक्ष के समर्थन में

बिहार में जेडीयू-आरजेडी महागठबंधन पर मंडराते खतरे के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से बात की है। इन दोनों नेताओं के बीच कल यानी कि रविवार 9 जुलाई को फोन पर हुई है। हालांकि बातचीत का संदर्भ सामने नहीं आ पाया है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि दोनों के बीच बिहार के सियासी तापमान को लेकर बात हुई है, इस बातचीत में लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई छापा भी मुख्यरुप से शामिल रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडित अंदाजा लगा रहे हैं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव भी लालू यादव के समर्थन में उतर गये हैं। शरद यादव ने कहा है कि लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई का छापा देश भर में महागठबंधन बनाने को कोशिशों को रोकने के लिए मारा गया है।

