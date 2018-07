राष्ट्रीय जनता दल के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू परिवार ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। परिवार और पार्टी से कथित रूप से खफा चल रहे तेज प्रताप यादव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत करते नजर आए। कार्यक्रम में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुकुट पहनाया। जब तेज प्रताप ने तेजस्वी को मुकुट पहनाया तो तेजस्वी ने भी बड़े भाई का पैर छुआ। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राबड़ी देवी शामिल नहीं हुईं। इससे ये साफ संदेश मिल रहा है कि चारा घोटाले में दोषी करार दिये जा चुके और सेहत की समस्याओं से जूझ रहे लालू यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी का पूरा जिम्मा सौंप दिया है। छोटे भाई तेजस्वी यादव को मुकुट पहनाकर बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी फिलहाल इस फैसले पर हामी भर दी है। कार्यक्रम में लालू यादव भी शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि इस वक्त मुंबई में उनका इलाज चल रहा है।

