स्टेज टूटने पर जख्मी हुए लालू प्रसाद यादव, कहा- उसपर ज्यादा लोग चढ़ गए थे

बिहार की राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र में आज आयोजित एक यज्ञ कार्यक्रम के दौरान लोगों के अधिक संख्या में मंच पर चढ़ जाने के कारण मंच टूटने की घटना सामने आई है। यह मामला शुक्रवार का है। जब यह हादसा हुआ उस समय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजद प्रमुख लालू प्रसाद उस वक्त मंच पर मौजूद थे जिसके कारण उन्हें चोट लगई है। इसके बाद बिना देरी किए देर शाम लालू को इलाज के लिए पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीएमएस) में भर्ती कराया गया। आईजीएमएस के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए लालू ने बताया कि उन्हें कमर के नीचे वाले हिस्से में चोट आयी जिसके कारण सूजन आ गई है।

उन्होंने कहा कि उक्त यज्ञ कार्यक्रम के दौरान मंच पर अधिक संख्या में लोगों के चढ जाने के कारण वह धराशायी हो गया। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लालू के साथ उनके छोटे पुत्र और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री और उनके बडे पुत्र तेज प्रताप यादव, बडी पुत्री एवं राज्यसभा सदस्या मीसा भारती सहित पार्टी के कई अन्य विधायक पहुंचे। डॉक्टरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहां उनका एक्सरे कराये जाने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है।

#WATCH: Stage of a 'Yagya Sthal' in Patna, where Lalu Prasad Yadav was present collapsed; he was later discharged after treatment(24.3.2017) pic.twitter.com/rNm1buOe4b

— ANI (@ANI_news) March 25, 2017