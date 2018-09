सीटों के बंटवारे पर बोले नीतीश कुमार- बीजेपी के साथ सम्मानजनक समझौता हो गया है

दो हफ्ते पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल युनाइटेड ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में भाजपा के सीट वितरण के फॉर्मूले पर नाराजगी जताई थी। लेकिन जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने रविवार (16 सितंबर) को पटना में कहा, ”भाजपा के साथ हमारा सम्मानजनक समझौता हो गया है। इस बारे में औपचारिक घोषणा बाद में की जाएगी।” भाजपा के द्वारा पिछले महीने तैयार किए गए पहले प्रस्ताव के मुताबिक, ये कहा जा रहा था कि भाजपा बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर चुनाव लड़ सकती है। शेष सीटों में से 12 सीटें जदयू को दी जाएंगी। जबकि छह सीटों पर रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और दो सीटें उपेंद्र कुशवाहा को भी दी जाएगी। उस वक्त जदयू ने कहा था कि ये प्लान न ही ठीक है और न ही सम्मानजनक है।

उस समय मीडिया से एक जदयू नेता ने गोपनीयता की शर्त पर कहा था,”ये भाजपा भी जानती है कि ये स्वीकार्य नहीं है।” जदयू नेता के मुताबिक, पार्टी नेताओं का मत है कि भाजपा और जदयू दोनों ही प्रदेश में 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ें। जबकि रामविलास पासवान को बाकी की छह सीटें दे दी जाएं। हालांकि जदयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह ने एएनआई से कहा कि सीटों के बंटवारे का मामला आखिरी चरण में है। औपचारिक घोषणा जल्दी ही की जाएगी।

The discussions of seat sharing had been going on for a long time. The discussions are on the final stage. You will get an official information on this matter soon: RCP Singh, JD(U) on JD(U)-BJP seat sharing #Bihar pic.twitter.com/oBbzEMngW8

— ANI (@ANI) September 16, 2018