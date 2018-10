जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ पटना के एम्स प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कन्हैया कुमार और उनके 80-100 समर्थकों को भी आरोपी बनाया गया है। कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने एम्स के डॉक्टरों के साथ मारपीट और बदसलूकी की है।

ये घटना रविवार (14 अक्टूबर) की रात की है। इस घटना के विरोध में सोमवार (15 अक्टूबर) को एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन कन्हैया कुमार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर अपने काम पर लौट आए हैं। वहीं एम्स प्रशासन ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग भी की है।

Patna: FIR registered by Patna AIIMS administration against Kanhaiya Kumar, Sushil Kumar, and 80-100 unknown persons at Phulwari Sharif police station over an altercation of the former president of the JNU Student’s Union with junior doctors of hospital yesterday evening. #Bihar

