बिहार के बेगूसराय के रहने वाले सीआरपीएफ जवान पिंटू कुमार जम्मू-कश्मीर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बीते 1 फरवरी को शहीद हो गए थे। रविवार (3 फरवरी) की सुबह उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद बेगूसराय स्थित पैतृक गांव भेजा गया। पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कोई भी मंत्री नहीं पहुंचे। सिर्फ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। जवान का अंतिम संस्कार होने के बाद देर रात नीतीश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा शहीद के घर पहुंचे। यहां परिजनों ने सबके सामने उन्हें फटकार लगाई। परिजन ने कहा, “यह काम नहीं करता है। आप श्रद्धांजलि देने काफी देर से आए हैं। यह एक शहीद का अपमान है।”

देर रात शहीद के घर पहुंचे मंत्री विजय सिन्हा और उनके साथ आए लोगों ने सफाई दी। उन्होंने कहा, “हमलोगों को इस बात की तकलीफ है कि समय पर नहीं पहुंचे। कम्यूनिकेशन गैप हुआ है। हमलोगों ने अपने अधिकारी के सामने यह प्रश्न उठाए हैं। यह चूक हुई है। हमें जैसे मालूम हुआ, रात में चलकर आए हैं। संवेदना थी, तब न आए। रैली में इतनी भीड़ थी कि गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। जाम नहीं रहता तो हमलोग समय पर ही पहुंच जाते। एक बात बता दें कि आज ये सरकार पूरी तरह से सेना के लिए काम कर रही है।”

#WATCH BJP Min Vijay Sinha visited residence of CRPF Inspector Pintu (who lost his life in Handwara encounter on Mar 1) in Begusarai late-night y’day. A family member of the CRPF personnel says, ‘This doesn’t work, you came so late to pay tributes. It’s a martyr’s insult.’ #Bihar pic.twitter.com/aIeJMyPzZ8

