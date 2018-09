बिहार: पूर्व मेयर की सरेआम हत्या, AK-47 से मारी 18 राउंड गोलियां

बिहार के मुुजफ्फरपुर में एके-47 से लैस अपराधियों ने पूर्व मेयर समीर कुमार को गोलियों से भून दिया है। वारदात के बाद बेखौफ अपराधी एके-47 से खुलेआम फायरिंग करते हुए भाग निकले। खुले आम इस वारदात को देखकर कानून पर इकबाल रखने वाले वाशिंदे सहम उठे हैं। हमले में समीर कुमार के साथ ही उनके चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई है।

बता दें कि मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक पर ये वारदात हुई है। वक्त शाम के करीब 7.30 बजे का था। मुजफ्फरपुर के आमतौर पर व्यस्त रहने वाले इस चौराहे से होकर पूर्व मेयर समीर कुमार अपनी कार संख्या बीआर06-एके-4647 से कहीं जा रहे थे। अचानक सामने से बाइक पर सवार होकर आए कुछ लोगों ने कार के सामने बाइक लगा दी।

Muzaffarpur: Samir Kumar, former mayor of the district, along with his driver, shot dead by unidentified assailants near Banaras Bank Chowk. Police say, ‘we’ve recovered 6 cartridges from the spot. It seems that 17-18 rounds were fired. ‘ #Bihar pic.twitter.com/iQ2em6e08I

