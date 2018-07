बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार आैर यौन शोषण मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान किया है। उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव (गृह विभाग) और डीजीपी को यह जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

Muzaffarpur Shelter Home case: Bihar Chief Minister Nitish Kumar orders Chief Secretary, Principal Home Secretary and DGP to hand over the investigation of the case to Central Bureau of Investigation pic.twitter.com/LIOVfIzHeZ

— ANI (@ANI) July 26, 2018