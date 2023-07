बिहार: कटिहार में बिजली कटौती का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस बल का प्रयोग, हवाई फायरिंग में 1 शख्स की मौत, इलाके में तनाव

असल में बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भारी संख्या में लोग इक्ट्ठा हुए थे और नारेबाजी की जा रही थी।

बिहार के कटिहार में पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। असल में बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भारी संख्या में लोग इक्ट्ठा हुए थे और नारेबाजी की जा रही थी। तभी वो भीड़ कुछ उग्र हो गई जिस वजह से स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। हवा में फायरिंग की गई, लेकिन गोली एक शख्स को जा लगी और उसकी मौत हो गई। क्यों हुई फायरिंग, क्या है मामला? इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं। कुछ लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कर रहे हैं तो कुछ दावा कर रहे हैं कि 2 लोगों की फायरिंग में मौत हुई। अभी के लिए पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है। Also Read पटना में स्कूल के गेट से 6 साल के बच्चे को किया किडनैप, 20 लाख की मांगी फिरौती जिस शख्स की मौत हुई है, उसकी पहचान 35 साल के मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई है। वो बिहार के छछना गांव का रहने वाला है। वैसे पुलिस पर तो आरोप लगा ही है, जो जनता वहां विरोध प्रदर्शन कर रही है, उस पर भी एक बड़ा आरोप है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ से पथराव किया गया था, उसके बाद ही बल प्रयोग करते हुए पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया था। बांग्लादेश से सटा है इलाका अब जिस इलाके में ये घटना हुई है, वो काफी संवेदनशील माना जाता है। असल में कटिहार जिले का एक हिस्सा बांग्लादेश से सटा हुआ है, ऐसे में वहां पर एक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। इसी वजह से कई मौकों पर तनाव की स्थिति देखने को मिली है।

