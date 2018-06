पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एनडीए गठबंधन को लताड़ लगाते हुए लिखा है कि चुनावी मौसम आते ही एनडीए के लोग घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा कि बिहार और केंद्र दोनों ही जगहों पर एनडीए की सरकार है, तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सीएम नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने लिखा है, “एनडीए गठबंधन के मित्रों! अपने राज्य बिहार के लिए काम करना और बेहतर प्रदर्शन शुरू कीजिए…वरना तेजस्वी यादव रूपी अर्जुन कब्जा करने को तैयार है। तेजस्वी की चुनौती अब पूरे राज्य में गूंजने लगी है। जय बिहार। जय हिन्द।”

शनिवार (02 जून) की सुबह लगातार ट्वीट कर शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और पूछा कि सत्तारूढ़ गठबंधन आखिर किससे बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहा है, जब केंद्र में एनडीए की ही सरकार है तो फिर इतना नाटक क्यों? उन्होंने आगे कहा वोटों के प्रचार के लिए और लालसा, लालच और सत्ता में रहने की इच्छा में इतना नीचे गिर जाना बहुत अफ़सोस की बात है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वित्त आयोग को पत्र लिखा था। सीएम के इस कदम पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा था। शत्रुघ्न सिन्हा लगातार तेजस्वी यादव की तारीफ करते रहे हैं। हालिया उप चुनावों में एनडीए की हार और राजद की जीत पर भी उन्होंने कहा था कि यह अंहकार की हार है।

शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की खिलाफत करते रहे हैं। साथ ही वो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से निकटता भी बढ़ाते रहे हैं। जेल में बंद होने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा ने रांची जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। इधर, लालू की गैर मौजूदगी में दो उप चुनावों में जीत हासिल करने पर शत्रुघ्न सिन्हा तेजस्वी की तारीफ भी करते दिखे हैं। इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के मुद्दे समेत विभिन्न मामलों में वो मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। पीएम मोदी पर भी वो व्यक्तिगत हमला बोल चुके हैं। उनके इतिहास ज्ञान पर भी बीजेपी सांसद सवाल उठा चुके हैं।

My dear friends of NDA Coalition! Start performing & executing for the state of Bihar or else…there are "Arjuns waiting to take over"…as Tejashwi Yadav's @yadavtejashwi challenge echoes in all corners of Bihar…Jai Bihar! Jai Hind!

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 2, 2018