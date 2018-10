भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की तारीफ की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की और अपना आशीर्वाद दिया। शॉटगन के नाम से मशहूर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा यहीं नहीं रुके। उन्होंने तेजस्वी का राज्याभिषेक करते हुए ऐलान किया कि वही बिहार को आगे ले जाएंगे।

बता दें कि सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की राजधानी पटना में आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में शिरकत करने के लिए गए थे। उनके साथ में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे। इस मौके पर तेजस्‍वी यादव को तिलक करते हुए सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ” तेजस्वी युवा हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता कूट-कूटकर भरी हुई है। मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीवार्द उनके साथ है। मैं उनका राज्याभिषेक करता हूं। मुझे उम्मीद है कि वह बिहार को आगे ले जाएंगे।”

“Tejashwi is young and endowed with leadership qualities. My best wishes and blessings are with him and thus, I performed his ‘rajyabhishek’ hoping that he carries Bihar forward,” Sinha said (Photo: Twitter)

