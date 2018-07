बिहार में भाजपा के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ विवादित बयान दिया है और उन्हें मारने की धमकी दी है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि भाजपा के एमएलसी खुलेआम माननीय राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने लिखा है कि गवर्नर राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे घबराए बीजेपी एमएलसी उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी ने इसके जरिए बीजेपी पर तंज कसा है और लिखा है कि यह गुंडों की पार्टी है जिसके लोग गवर्नर तक को धमकी देने से नहीं हिचकते। शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि विधान पार्षद नवल किशोर यादव विधान भवन परिसर में खुलेआम कह रहे हैं, “राज्यपाल नाना का हैं, जो कह देंगे सो हो जाएगा, मारेंगे घूंस-घूंसे।”

बता दें कि राज्यपाल ने राज्य में शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं। राज्यभर के बीएड कॉलेजों में पढ़ाई, फीस, नामांकन के लिए एक सा नियम बनाने के निर्देश राजभवन ने पिछले दिनों दिए थे। इसके अलावा राज्य में पहली बार स्नातक स्तर के कोर्सेज में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था की गई है। राजभवन की पहल से राज्य में तथाकथित शिक्षा माफिया में बेचैनी है। बता दें कि नवल किशोर यादव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लंबे समय से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वो भाजपा में आने से पहले राजद के सदस्य थे।

BJP MLC openly threatening Honourable Bihar Governor because He is acting against education mafia & questioning state govt on deteriorating law & order situation.

Isn’t BJP is a party of goons who even don’t hesitate to threat and beat governor. Such a Shame! pic.twitter.com/kKoJwZuRFP

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 30, 2018