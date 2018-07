बिहार के सीवान जिले की पुलिस ने भाजपा विधायक के बेटे को शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। विधायक पुत्र के साथ चार अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के सीवान जिले की सदर सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद के पुत्र विकास कुमार गांधी के तौर पर हुई है। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। जिसके तहत राज्य की सीमा के भीतर शराब पीना, परिवहन, रखना और शराब पीकर राज्य की सीमा में प्रवेश करना भी दंडनीय अपराध है।

#Bihar: Police arrested BJP leader Vyas Deo Prasad’s son and his four friends this morning after they were found in possession of alcohol at UP-Bihar border in Mairwa police station limits. Alcohol also recovered from their car. There is a complete liquor ban in the state.

— ANI (@ANI) July 2, 2018