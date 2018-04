महीने भर बाद चंद मिनट के लिए पिता लालू यादव से मिल चिंतित हुए तेजस्वी, बोले- घबराहट हो रही है

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार (26 अप्रैल) को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जाकर पिता से मुलाकात की। लालू यादव से उनकी मुलाकात एक महीने बाद हुई है। इससे पहले दोनों पिता-पुत्र के बीच पिछले महीने 18 मार्च को रांची के रिम्स अस्पताल में मुलाकात हुई थी। पिता से मिलने के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लालू यादव की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, “लंबे समय बाद पिताजी से चंद मिनटों के लिए एम्स में मुलाकात हुई। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा है। इस उम्र में उन्हें लगातार देखभाल और उनके संवेदनशील एनं महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों की निगरानी जरूरी है।” तेजस्वी ने दूसरे ट्वीट में लिखा है, “हालांकि, हमारे और बिहारवासियों के लिए संतोष की बात यह है कि लालू यादव एक अच्छे अस्पताल में हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने और पहले से भी बेहतर होने की कामना करते हैं।”

बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे थे। इस बीच तबीयत खराब होने पर पहले उन्हें रांची के रिम्स और फिर बाद में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें किडनी में इन्फेक्शन है। इसके अलावा वो हार्ट, शूगर और ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं। पिछले महीने 28 मार्च को लालू यादव को ट्रेन से रांची से दिल्ली लाया गया था और एम्स में भर्ती कराया गया था। उस वक्त मीडिया में आई उनकी तस्वीरों पर लालू समर्थकों में गहरा अंसतोष उभरा था।

झारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव की जमानत याचिका दो बार खारिज हो चुकी है। कोर्ट में भी उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। इस बारे में कोर्ट ने एम्स और रिम्स प्रबंधन से लालू यादव का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई को होनी है।

Met my father after long for few minutes in AIIMS, Delhi. Worried about his health. Didn’t observe much improvement. At his age he needs continuous care and monitoring of vital parameters.

