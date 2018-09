बिहार: डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप, नर्सों ने चप्पलों से पीटा, देखें VIDEO

बिहार अभी मुजफ्फरपुर कांड के सदमे से उबरा भी नहीं था कि एक और शर्मनाक मामला सामने आ गया है। ये मामला बिहार के ​कटिहार जिले का है। इस मामले में एएनम को ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़खानी की। जब एएनएम ने इस बारे में अपनी साथी छात्राओं को जानकारी दी। इसकी जानकारी मिलते ही पूरे कॉलेज की छात्राओं ने डॉक्टर के कमरे में घुसकर जूतों से उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी।

कटिहार के सदर अस्पताल में बने आंखों के अस्पताल में डॉ. मोहम्मद जावेद तैनात हैं। डॉ. जावेद पर महिला एएनएम प्रशिक्षुओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने कॉलेज में प्रशिक्षण ले रही एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़खानी की है। इस बात की शिकायत करने के लिए नर्सिंग छात्राएं सिविल सर्जन डॉ. मुर्तजा अली के कमरे में गईं थीं।

#WATCH: Nurses of a hospital in Katihar beat up a doctor who allegedly molested a female medical staff. #Bihar pic.twitter.com/CgoEiN97VA

— ANI (@ANI) September 16, 2018