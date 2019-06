बिहार के नालंदा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नवजात शिशु की कथित चोरी के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों को पत्थरबाजी करते देखा जा सकता है। खास बात यह है कि यह हॉस्पिटल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में स्थित है।

बताया जाता है कि एक गर्भवती महिला ने शुक्रवार (28 जून 2019) रात हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद बच्चा चोरी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे को किसी अन्य महिला ने चुरा लिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि हॉस्पिटल की नर्स ने चोरी कराया बच्चा। महिला ने कहा नर्स निमोलाइजिंग की बात कहकर बच्चे को लेकर गई थी, फिर लौटी नहीं।

जैसे ही परिजनों को बच्चा चोरी होने की भनक लगी उन्होंने हॉस्पिटल परिसर में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पत्थरबजी कर वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। भीड़ ने पुलिस के जवानों पर भी पथराव कर उनके वाहनों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया।

#WATCH Bihar: Relatives of a woman, who had come to Primary Health Centre in Islampur of Nalanda for delivery of her child last night, pelted stones at & vandalised the property after the child was allegedly stolen by another woman, from the hospital. pic.twitter.com/MDlSUmjNzl

