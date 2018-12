बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर कार्यवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से शेल्टर होम को जमींदोज करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्यवाई के निर्देश हैं। इसी शेल्टर होम में रहने वाली 30 लड़कियों से यौन हिंसा का मामला सामने आया था। इस बड़ी घटना के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया था। मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह को बनाया गया है। ब्रजेश सिंह अभी जेल में है। इसी मामले में राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की भी कुर्सी चली गई थी।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस काफी हाई प्रोफाइल बताया जा रहा था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कई बार तीखी टिप्पणी सुन चुकी नीतीश सरकार ने अब शेल्टर होम को गिराने का फैसला लिया है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही इसे जमींदोज किया जाएगा। मजिस्ट्रेस के साथ पुलिस बल भी मौजूद है।

Bihar: Process to destroy Muzaffarpur shelter home begins under Magistrate’s supervision. Over 30 girls living in it were sexually abused according to an audit report by Tata Institute of Social Sciences. Main accused Brajesh Thakur is in jail in connection with the incident. pic.twitter.com/hIo8qaeTCr

