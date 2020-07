कोरोना वायरस महामारी प्रकोप के साथ-साथ बिहार बाढ़ के कहर से भी जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे बिहार में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने के लिए टायर-ट्यूब की ‘नाव’ का सहारा लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है।

मामला दरभंगा के केवटी का है। यहां एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। ऐसे में उसे अस्पताल जाने के लिए नाव की आवश्यकता थी लेकिन नाव नहीं मिल पाने पर परिजनों ने टायर ट्यूब की ‘नाव’ में बिठाकर उसे अस्पताल ले गए। उसके परिजनों ने जैसे तैसे आसरा से केवटी के सीएचसी अस्पताल ले गए।

#WATCH Bihar: Locals took a pregnant woman & her mother on a makeshift boat, made of tyre tube & wooden planks, from a flooded village, Ashara, to Primary Health Centre in Kewti, Darbhanga today. pic.twitter.com/4w9lOt9qRN

— ANI (@ANI) July 21, 2020