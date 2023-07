बिहार: दरभंगा में मुहर्रम का झंडा लगाने पर बवाल, दो समुदायों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल

दरभंगा में हुई पत्थरबाजी (फाइल फोटो)

बिहार के दरभंगा में मुहर्रम से ठीक पहले तनाव देखने को मिला है। मंदिर के बाहर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव हुआ, बोतलें फेंकी गईं और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स भेजी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हो गए। कई लोगों की भी चोटें आई हैं। अभी के लिए पुलिस का दावा है कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी आरोपियों की पहचान करने की बात भी कही जा रही है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही कार्रवाई होती दिखेगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर धार्मिक झंडा लगाने की वजह से एक समुदाय नाराज हो गया था। उसकी तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। लेकिन कब वो आपत्ति हिंसा में तब्दील हो गई, किसी को पता नहीं चला। कई घंटों तक दोनों तरफ से पथराव हुआ, रोड़ियां फेंकी गईं। इससे पहले भी बिहार में रामनवमी के मौके पर ऐसे ही हिंसा देखने को मिली थी। तब भी दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था, तब भी पथराव हुआ था, आगजनी भी देखने को मिली थी। अब मुहर्रम से पहले फिर वैसी स्थिति बन गई है। अभी तक किसी नेता या फिर पार्टी इस हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

