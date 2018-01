सजा मिलने के बाद बीजेपी पर बरसे लालू प्रसाद यादव, कहा- सामाजिक न्याय के लिए जान भी दे सकता हूं

चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा तीन साल की सजा मिलने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वह सामाजिक न्याय के लिए जान भी दे सकते हैं। आरजेडी प्रमुख ने ट्वीट किया, ‘बीजेपी का सिंपल सा नियम है ‘हमें फॉलो करो नहीं तो हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे।’ मैं सामाजिक न्याय, सद्भाव और समानता के लिए खुशी-खुशी जान भी दे सकता हूं।’ लालू के इस ट्वीट पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि उन्हें समानता की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बनने और बनाने की बात आती है तब उन्हें राबड़ी देवी, तेज प्रताप और तेजस्वी ही दिखाई देते हैं और लोग नहीं दिखते। वहीं कुछ लोगों ने यह कहा है कि लालू के पास जेल में मोबाइल और इंटरनेट है। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा और गरीबों का मसीहा बाहर निकलेगा।

Rather than practising BJP’s Simple Rule – “Follow us or We will Fix you”. I will die happily fixing myself for Social justice, harmony & equality.

