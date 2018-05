एक ओर जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं बिहार के जमुई जिले में स्वच्छता अभियान की नोटबुक में कथित तौर पर एक पाकिस्तानी लड़की को ‘ब्रांड एंबेसडर’ के तौर पर प्रकाशित करने के मामले में अब विवाद प्रारंभ हो गया है। जमुई के जिलाधिकारी ने हालांकि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जमुई जिला कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, “जमुई जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ‘स्वच्छ जमुई, स्वस्थ जमुई’ अभियान की नोटबुक के प्रथम पेज पर एक लड़की (बच्ची) की तस्वीर प्रकाशित की गई है। इस तस्वीर में बच्ची पेंटिंग प्रतियोगिता में पाकिस्तानी झंडा बना रही है। आरोप है कि जिस बच्ची की तस्वीर प्रकाशित की गई, वह पाकिस्तान की रहने वाली है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद विवाद प्रारंभ हो गया।”

Photo of Pakistani girl used on notebook of ‘Clean Jamui, Healthy Jamui’ campaign, girl is seen painting Pakistan’s flag in the photo. Notebook has been distributed in all schools in the area. District Coordinator of sanitation & water Sudhir Kumar says, ‘it was a mistake’ #Bihar pic.twitter.com/oicZnSBL0N

— ANI (@ANI) May 5, 2018