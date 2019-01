बिहार में एक प्राइवेट स्कूल की मालिक पर कुछ दबंगों ने गोलियां दीं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। साथ ही दबंगों ने स्कूल की इमारत में भी आग लगा दी। दरअसल स्कूल की मालिक ने जबरन बसूली का पैसा देने से मना कर दिया था। इस पूरे मामले पर सहरसा के एएसआई का कहना है कि अभी जांच की जा रही है और मामले में गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग भागते हुए आ रहे हैं। वह किसी को पीटने के लिए भाग रहे हैं। एक साथ 2-3 लोग किसी को पीटने के लिए टूट पड़ते हैं। वह बेल्ट से पिटाई करते हैं।

वहीं एक महिला भी सहमी हुई खड़ी है। पीछे से 2 लोग और दौड़ते हुए आ रहे हैं। वह बीच-बचाव करते हैं और जो लोग पहले से पिटाई कर रहे थे उन्हें हटाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा लाल जैकेट पहने एक शख्स लड़ाई को सुलझाता है। वह दबंगों को हटा देता है। कुछ देर के लिए कैमरे से सब अलग हो जाते हैं और जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है। फिर 2 बच्चे साइकल पर जाते दिखाई देते हैं। उनके पीछे एक बाइक भी जा रही है।

इसके बाद कुछ ही देर में दिखाई देता है कि कई लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। जो पहले बेल्ट से किसी की पिटाई कर रहा था वही हाथ में हथियार लेकर गोलियां चलाता हुआ आता है। उसके पीछे से 2-3 लोग और दौड़ते हुए आते हैं। वह दरवाजा खुलवाने के लिए पूरी कोशिश में लगा है। इतने में ही उनके पास आकर एक बाइक रुकती है और उस पर 2 लोग आते हैं। उनमें से एक लाल जैकेट पहने हुए शख्स बाइक से उतरता है और नीचे पड़े 2 मोटे मोटे पत्थर उठाता है और फेंकता है। पत्थर फेंके कहां थे यह तो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गोली चलाने वाला शख्स उस पत्थर फेंकने वाले को रोकता है। वह बाद में बाइक पर आए दोनों लोगों को वहां से भगा देता है। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं।

#WATCH: A group of men assault a private school owner & fire at the school building yesterday, after she refused to pay extortion money ; ASI Saharsa, Bihar says,’ Further investigation is underway, arrests will be made.’ (Source: CCTV) pic.twitter.com/k9PbtNU4ls

— ANI (@ANI) January 13, 2019