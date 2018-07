बिहार के छपरा जिले में एक किशोरी से कथित तौर पर उसके स्कूल के प्रिंसिपल और दो अध्यापकों ने 7 महीने तक गैंगरेप किया। 13 वर्षीय पीड़िता का यह भी आरोप है कि इस दौरान स्कूल के ही 15 लड़कों ने भी उसे हवस का शिकार बनाया। लड़की की शिकायत के बाद शुक्रवार को प्रिंसिपल और एक टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। दो छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा है कि दिसंबर 2017 में उसके पिता के जेल जाने के बाद से आरोपियों ने उसे न केवल ब्लैकमेल किया, बल्कि उसका गैंगरेप भी किया। लड़की ने अपनी शिकायत में सभी 18 आरोपियों के नाम दर्ज कराए हैं। पीड़िता के मुताबिक, उसके साथ पहली बार रेप दिसंबर 2017 में किया गया। क्लास के ही एक छात्र ने उसे ब्लैकमेल कर हवस का शिकार बनाया। बाद में चार-पांच लड़के, प्रिसिंपल और दो अन्य अध्यापकों ने भी ऐसा किया।

Bihar: A class 9th student of a private school in Saran district has alleged that she was raped by 18 people including the school Principal, teachers and fellow students for the last seven months.Police have arrested the Principal, two students and a teacher so far. pic.twitter.com/tfqlmZiiaD

— ANI (@ANI) July 7, 2018