बिहार की महिला मुखिया लगातार राज्य के विकास में अपना अहम योगदान निभा रही हैं। राज्य की कई मुखिया लीक से हटकर काम कर रही हैं और इससे पूरा बिहार प्रेरित भी हो रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव में 50% महिला आरक्षण है और इसका असर भी जमीन पर दिख रहा है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भोजपुर ज़िले के दानवा गांव में सुबह की शुरुआत एक छोटी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर मशीन की आवाज से होती है। अंदर करीब 9 औरतों का एक ग्रुप ध्यान से मशीन चला रहा है क्योंकि ये सैनिटरी पैड बना रही है।

गांव में सैनिटरी पैड प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत

‘संगिनी’ ब्रांड के नाम से बेचे जाने वाले पैकेट पास में ही रखे जाते हैं, ताकि उन्हें लोकल कम्युनिटी में बांटा जा सके। गांव की मुखिया सुषुमलता कुशवाहा की लीडरशिप में यह पहल, गांव के इलाकों में पीरियड्स की हेल्थ पर एक आम बातचीत से शुरू हुई। सुषुमलता कुशवाहा ने कहा, “यह Covid-19 महामारी से ठीक पहले की बात है। एक दिन एक महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) की मीटिंग के दौरान, हम पीरियड्स पर बात कर रहे थे, जब किसी को पीरियड्स हो रहे थे और वह कुछ कपड़ा ढूंढ रही थी। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, कई औरतों ने बताया कि वे अभी भी अपने पीरियड्स के दौरान कपड़ा या इससे भी बुरा राख वाला कपड़ा इस्तेमाल कर रही थीं। यह मेरे लिए चौंकाने वाला था क्योंकि मैं तब से सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रही थी जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी इतनी सारी औरतें कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं।” जवाब में उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा से मदद मांगी और एक ऐसी यूनिट लगाने के बारे में पूछा जो लोकल लेवल पर सस्ते सैनिटरी पैड बना सके।

Covid-19 महामारी के बाद आया बदलाव

सुषुमलता कुशवाहा ने बताया, “2022 में राज्य सरकार ने Covid-19 महामारी के बाद बिहार लौटे प्रवासी मज़दूरों को रोज़ी-रोटी देने के लिए इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्कीम शुरू की। तो, डीएम सर ने मुझे इसके बारे में बताया और हम 10 लाख रुपये का फंड इकट्ठा कर पाए। इस पहल ने धीरे-धीरे लोकप्रियता हासिल की है, जिससे कपड़े का एक हेल्दी, ज़्यादा सस्ता विकल्प मिला है और पीरियड्स में साफ़-सफ़ाई के बारे में जागरूकता बढ़ी है। दानवा की सैनिटरी पैड यूनिट बिहार भर में महिला मुखियाओं द्वारा चलाई जा रही कई जमीनी पहलों में से एक है, जहां चुनी हुई महिला नेता हेल्थ, रोज़ी-रोटी और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाले प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लोकल गवर्नेंस को तेज़ी से आकार दे रही हैं।”

ज़मीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी अधिक

समस्तीपुर में क्लाइमेट-फ्रेंडली डेवलपमेंट पहलों से लेकर लखीसराय में युवाओं के योग सेशन तक, महिला प्रतिनिधि समस्याओं से निपट रही हैं और रोज़मर्रा की ग्रामीण चुनौतियों के समाधान के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बिहार में ज़मीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया था। आज लगभग 4,200 महिलाएं मुखिया के तौर पर और हज़ारों महिलाएं वार्ड सदस्य और दूसरे स्थानीय नेता के तौर पर काम कर रही हैं। इससे पूरे राज्य में शासन व्यवस्था बदल रही है।

हालांकि आरक्षण ने निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ अपनी चुनौतियां भी आई हैं। इनमें से कई नेताओं को अभी भी बड़ी सामाजिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ग्रामीण राजनीति में महिला अधिकार को लेकर शक शामिल है, जहां पुरुष रिश्तेदारों को अक्सर असली फ़ैसले लेने वाले के तौर पर देखा जाता है। भले ही महिलाएं आधिकारिक पदों पर हों।

सफर अभी भी लंबा है- महिला मुखिया

सुषुमलता कुशवाहा ने बताया, “50% रिज़र्वेशन ने दरवाज़े खोले हैं, लेकिन सफर अभी भी लंबा है। गांवों में लोग अक्सर महिलाओं को लीडरशिप रोल में लेने से हिचकिचाते हैं, उनका मानना है कि फ़ैसले पर्दे के पीछे पुरुष रिश्तेदार लेते हैं। लेकिन मुझे कहना होगा कि चीज़ें पॉज़िटिव दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जब मैं 2016 में पहली बार मुखिया बनी, तो महिलाएं गांव की मीटिंग में भी नहीं आती थीं। आज वे पॉलिसी और गवर्नेंस के बारे में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जागरूक और शामिल हैं।”

सोशल वर्क में मास्टर डिग्री होल्डर सुषुमलता कुशवाहा कहती हैं कि यूनिट शुरू करने का शुरुआती खर्च लोन की रकम से ज़्यादा था, लेकिन वह जानती थीं कि यह कुछ ऐसा था जो उनके गांव और समुदाय की महिलाओं की मदद के लिए किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “हमने यूनिट की शुरुआत एक मैनुअल मशीन से की थी, जिसकी कीमत 3 लाख रुपये थी और फिर बाद में इसे 11 लाख रुपये में सेमी-ऑटोमैटिक मशीन में अपग्रेड किया। IIT बॉम्बे के सपोर्ट से डेवलप की गई यह मशीन 2022 में सेट अप की गई थी और अब यह रोज़ाना 4,000 से 4,500 पैड बनाती है। इस प्रोसेस में 9 महिलाओं को काम पर रखती है।”

सैनिटरी पैड के छह पैकेट 23 रुपये में बेचे जाते हैं, जिससे वे कमर्शियल ब्रांड की तुलना में काफी सस्ते हो जाते हैं। सुषुमलता कुशवाहा कहती हैं, “पैड्स ने पीरियड्स की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस पैदा की है और धीरे-धीरे महिलाओं ने इन्हें अपनाना शुरू कर दिया है। इनका इस्तेमाल उतना नहीं है जितना हमने सोचा था, लेकिन समय के साथ यह बढ़ रहा है। जो महिलाएं और लड़कियां कभी पैड्स इस्तेमाल करती थीं, उन्हें अब ये रेगुलर मिल रहे है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये उन लड़कियों और महिलाओं के लिए ज़्यादा आसानी से मिल सकें जिन्हें वरना गंदे ऑप्शन पर निर्भर रहना पड़ता। सरकार से मदद मिलने से इस प्रोसेस में और तेज़ी आएगी। लोकल स्कूल, SHG और यहां तक कि आस-पास की पंचायतें भी अब पैड्स बांटती हैं, जिससे पीरियड्स के बारे में बातचीत नॉर्मल हो रही है।”

एक लोकल स्कूल टीचर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, “मैं अपनी क्लास में बहुत सी लड़कियों को स्कूल छोड़ते हुए देखती थी क्योंकि वे अपने पीरियड्स मैनेज नहीं कर पाती थीं। अब उनमें से कई बिना किसी डर के हर दिन स्कूल आती हैं।”

समस्तीपुर में बायोगैस प्लांट के लिए महिला मुखिया की पहल

इस बीच समस्तीपुर जिले में एक और मुखिया प्रेमा देवी ने क्लाइमेट रेजिलिएंस और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया है। उनकी मोतीपुर पंचायत में बायोगैस प्लांट, पानी बचाने की कोशिशें और “अमृत सरोवर” (पानी बचाने वाला तालाब) बनाने जैसी कोशिशों से गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां रहने वालों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। प्रेमा देवी ने सुषुमलता कुशवाहा की तरह 2016 में लीडरशिप संभाली थी। उन्होंने कहा, “जब मैं पहली बार इस पंचायत में आई थी, तो मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि यह कितनी कमज़ोर है। यहां न सड़कें थीं, न बिजली, न पानी का कोई सिस्टम, कुछ भी नहीं था। आज पंचायत के तीन गांव और 200 से ज़्यादा परिवार जो पशुपालन से जुड़े हैं, उन्हें बायोगैस प्लांट से फ़ायदा हो रहा है। हम बदलाव ला पाए हैं। हमने अमृत सरोवर बनाए हैं और ग्राउंडवाटर को रिचार्ज करने के लिए पेड़ लगाए हैं। गांव वाले अब क्लाइमेट से जुड़े मामलों के बारे में ज़्यादा जागरूक हैं।”

प्रेमा देवी आगे कहती हैं कि बायोगैस प्लांट ने परिवारों की जलाने की लकड़ी और महंगी LPG गैस पर निर्भरता कम कर दी है, जिससे पर्यावरण और समुदाय की सेहत दोनों को फ़ायदा हुआ है। प्रेमा ने अपनी पंचायत में एक मॉडल ग्रामीण हाट (ग्रामीण बाज़ार) बनाने का भी नेतृत्व किया, जिससे 380 परिवारों को फ़ायदा हुआ, जो अब इससे गुज़ारा करते हैं। उनकी कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया गया। प्रेमा ने कहा, “मोतीपुर को कई दूसरे अवॉर्ड के साथ नानकजी देशमुख नेशनल ग्रामीण गौरव अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।”

महिला मुखिया दे रहीं योगा को प्रोत्साहन

इसी तरह लखीसराय ज़िले में मुखिया जूली देवी टीनएज लड़कियों को अपने समुदाय के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। नोनगढ़ पंचायत में छोटी लड़कियां रोज़ाना योग सेशन करती हैं। जूली देवी कहती हैं, “मुझे लगा कि हमारे युवाओं, खासकर छोटी लड़कियों को ऐसी पहलों का नेतृत्व करने के लिए मजबूत बनाना जरूरी है। वे हमारे समुदाय का भविष्य हैं।” आज, बच्चों, बुज़ुर्गों और महिलाओं सहित कई ग्रामीण सुबह के सेशन में रेगुलर हिस्सा लेते हैं, जो सांस लेने की एक्सरसाइज और शारीरिक मुद्राओं पर फ़ोकस करते हैं।

समस्तीपुर ज़िले में एक और मुखिया बेबी देवी ने यह पक्का करने के लिए काम किया है कि लोकल गवर्नेंस में महिलाओं की आवाज सुनी जाए। रेगुलर महिला सभाओं के जरिए वह महिलाओं को शिक्षा से लेकर घरेलू हिंसा तक के मुद्दों पर चर्चा करने और पॉलिसी मामलों पर अपनी राय देने के लिए बढ़ावा देती हैं। बेबी देवी कहती हैं, “पहले जब मैं महिलाओं को मीटिंग के लिए बुलाती थी, तो वे आने में हिचकिचाती थीं। लेकिन अब वे बड़ी संख्या में आती हैं, फ़ैसले लेने में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक रहती हैं।”

पॉलिटिकल हिस्सेदारी के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाने के अलावा बेबी देवी ने सिलाई और ब्यूटी सर्विस जैसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, जिससे महिलाओं को कमाई करने और आर्थिक आज़ादी पाने का एक ज़रिया मिलता है। सुषुमलता कुशवाहा 9 महीने के बच्चे सहित तीन बच्चों की मां हैं। उनके लिए काम का दिन अक्सर देर रात तक खिंच जाता है, जब उनके बच्चे सो जाते हैं। चुनी हुई मुखिया के तौर पर उनके दिन मीटिंग, फ़ील्ड विज़िट और गांव के मुद्दों पर कॉल करने में बीतते हैं, जबकि रातें अगले दिन की तैयारी में बीतती हैं। वह कहती हैं कि घर और पब्लिक ज़िम्मेदारियों में बैलेंस बनाना आसान नहीं है।

सुषुमलता कुशवाहा ने कहा, “अगर आप पत्नी या मां हैं, तो प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों से पहले होममेकर होना ज़रूरी है। आपको इन भूमिकाओं के बीच बैलेंस बनाना होगा। लेकिन अगर महिलाएं नौ महीने तक बच्चे को गर्भ में रख सकती हैं और दुनिया में जीवन ला सकती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकतीं।” पढ़ें नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं से क्या बोले नीतीश

