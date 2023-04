Bihar Violence: बिहार हिंसा पर अमित शाह ने की राज्यपाल से बात, गिरिराज सिंह ने बोला CM नीतीश कुमार पर हमला

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से राज्य की स्थिति का जायजा लिया है। बिहार सरकार के अनुरोध के बाद अतिरिक्त बलों को बिहार में भेजा जाएगा।

बिहार हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई चिंता (फोटो- पीटीआई)

रामनवमी पर बिहार के सासाराम और बिहारशरीफ में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जताई है। इस पर उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्केलकर से भी बात की है। सूत्रों ने बताया कि हिंसा के बाद राज्य में पैदा हुई स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स भेजने का फैसला किया गया है। वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि उनकी प्रशासन पर पकड़ नहीं है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने राज्यपाल से राज्य की स्थिति का जायजा लिया है। बिहार सरकार के अनुरोध के बाद अतिरिक्त बलों को बिहार में भेजा जाएगा। सूत्रों ने कहा, “गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में हिंसा पर चिंता भी व्यक्त की।” वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है इसलिए अगर वे नालंदा को नहीं बचा पाए, वहां के हिंदूओं को नहीं बचा पाए तो क्या नालंदा के हिंदू सब छोड़कर भाग जाए? अगर रामनवमी नालंदा में न मने तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश मलेशिया में मने?? उधर, रोहतास जिले के सासाराम में हिंसात्मक घटनाओं के बाद सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 4 अप्रैल तक के लिए बंद रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, सभी कोचिंग सेंटर भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी उत्सव के दौरान सासाराम और बिहारशरीफ शहरों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने शनिवार तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया दोनों कस्बों में हिंसात्मक घटनाओं के दौरान वाहनों, घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सासाराम में जिला प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर हिंसा फिर से भड़कने के बाद निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया था। यही नहीं गृह मंत्री ने रविवार को सासाराम का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रमुख सम्राट चौधरी ने मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक की जयंती का जश्न मनाने के लिए सासाराम में प्रस्तावित कार्यक्रम के रद्द होने के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। https://www.jansatta.com/blank.html

