Bihar: रामचरितमानस के अपमान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रखा मौन व्रत, वीडियो ट्वीट कर कहा- प्रभु राम बिहार सरकार को सद्बुद्धि दें

Bihar News: बक्सर में केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के काफिले पर पथराव किया गया।

Buxar: मौन व्रत पर बैठे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे (Source- twitter/ @AshwiniKChoubey)

