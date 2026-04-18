बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नवगठित राज्य सरकार ने शनिवार को दो उपमुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।

राज्य गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दोनों उपमुख्यमंत्रियों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दोनों उपमुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया। चौधरी और यादव दोनों ही जेडीयू कोटे से उपमुख्यमंत्री बने हैं।

एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, फिलहाल निशांक न तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। वह जेडीयू में पदाधिकारी भी नहीं हैं। निशांत को अब उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के बराबर सुरक्षा प्राप्त है।

इसके अलावा, पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

जेड श्रेणी की सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मियों की एक समर्पित टीम शामिल होती है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होती है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। उनको राज्य सरकार द्वारा जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। जेड प्लस राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का उच्चतम स्तर है।

इस बीच, पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा को पहले की जेड प्लस सुरक्षा से घटाकर जेड श्रेणी में कर दिया गया है। वे वर्तमान में लखीसराय से भाजपा विधायक हैं और इससे पहले राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं।

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