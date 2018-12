राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव सहित छह आरोपियों को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को एक अदालत ने दोषी करार दिया है। पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।

Patna: Suspended RJD MLA Rajballabh Yadav convicted in 2016 Nawada minor rape case. His sentence will be announced on 21 December. #Bihar

