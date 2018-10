बिहार के सुपौल में एक आवासीय स्कूल की दीवार पर कथित तौर पर अपशब्द लिखे जाने और छेड़छाड़ किए जाने का विरोध करना छात्राओं के लिए मुसीबत बन गया। छात्राओं के विरोध से तिलमिलाएं मनचलों ने कथित तौर पर स्कूल में घुसकर उन्हें बुरी तरह पीटा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना में 55 छात्राएं घायल हो गईं, जिनमें से 34 छात्राओं को त्रिवेणीगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज के डपरखा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है। चश्मदीदों के मुताबिक मनचलों के साथ उनके घरवालों ने भी स्कूल में घुसकर छात्राओं को पीटा। छात्राओं को पीटने के लिए आई भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और वे लाठी-डंडे और ईंट लेकर आए थे। त्रिवेणीगंज के एसडीएम ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायत आने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

त्रिवेणीगंज के एएसपी ने मीडिया से कहा, ”कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। चार पुलिस थानों के एसएचओ की एक टीम रेड मारने के लिए गठित कर दी गई है। हमने अस्पताल से बात की है, उन्होंने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस आवासीय स्कूल की यह घटना है उसमें 100 के करीब छात्राएं पढ़ती है। घटना के बाद डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीओ, वीडीओ और थाना प्रभारी ने मौके का जायजा लिया और स्कूल की वार्डन समेत बच्चियों से बात की। बता दें कि घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली है। अस्पताल में भर्ती स्कूल की छात्राएं भी डरी और सहमी हुई हैं। स्थानीय मीडिया में खबर फैलने के बाद से पुलिस और प्रशासन एकदम चुस्त दिखाई दे रहे हैं।

Some women have been taken into custody&are being interrogated. If they’re found to be involved, they’ll be arrested. A team of SHOs of 4 police station have been formed to conduct raids. We have talked to the hospital, they say that the injured are stable: ASP Triveniganj #Bihar pic.twitter.com/YyOvk5t2CZ

— ANI (@ANI) October 7, 2018