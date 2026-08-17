बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ मच गई। इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार अधिक भीड़ होने की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई और लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ।
डीएम ने क्या कहा?
लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार कहते हैं, “भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सुबह करीब 6.30-6.45 बजे दो ट्रेनें आईं, जिससे भी भीड़ और बढ़ गई। जैसा हमने भीड़ का अंदाज़ा लगाया था, वैसा ही इंतज़ाम किया गया था। फिर हमें पता चला कि भीड़ की वजह से एक तरफ बैरिकेडिंग टूट गई और लोग एक-दूसरे पर गिर गए। हमने तुरंत 10-15 लोगों को यहां भेजा।”
SDPO शिवम कुमार ने समाचार एजेंसी ANI को बताया, “सात लोगों के मरने की खबर है। कहा जा रहा है कि वहां एक बिजली का खंभा गिर गया और लोगों को करंट लग गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। हम सब कुछ वेरिफाई करने के बाद ही आपको सही वजह बता सकते हैं।”
घायलों को लखीसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में मंदिर में काफी अधिक संख्या में भीड़ मौजूद थी।
करंट फैलने की अफवाह से मची भगदड़
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अशोक धाम हाल्ट पर एक ही समय में दोनों तरफ से ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर कुछ युवक अचानक भागने लगे। कुछ लोग भागने लगे और इसी दौरान बिजली का एक पोल नीचे गिर गया और इसके कारण करंट फैलने की अफवाह फैल गई। हालांकि बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति बंद थी। इसके कारण भगदड़ मचने की वजह बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन अभी मामले की जांच कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।
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