Bihar News: लीची तोड़ने पर बगीचे मालिक ने दी तालिबानी सजा, दो बच्चों को बेरहमी से पीटा, एक की मौत, दूसरा गंभीर, ऑटो में लादकर फेंका

Bihar Sitamarhi Litchi: कुछ स्थानीय लोगों को कहना है कि बगीचा मालिक ने दुकान में बच्चों की जमकर पिटाई की। जिसमें दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा बालक गुड्डू अधमरा हो गया।

Bihar Sitamarhi: सीतामढ़ी में लीची तोड़ने के आरोप में बगीचे मालिक ने बच्चे को मार डाला। (प्रतीकात्मक फोटो)

Bihar News: बिहार के सीतामढ़ी इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां लीची तोड़ने के आरोप में एक बालक को तालाब में डुबोकर मार डाला गया। जबकि दूसरे बालक को आरोपियों ने अधमरा करके छोड़ा। घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही पूरे मामले की जानकारी ली। यह पूरी घटना सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव का है। जानकारी के मुताबिक, गांव के चौक पर एक पंक्चर की दुकान है। उसी के ठीक पीछे लीची का बाग है। गांव के ही पांच बच्चे चुपके से लीची तोड़ रहे थे। इसके बाद पंक्चर दुकानदार और बगीचे के मालिक ने लीची तोड़ रहे बालकों को पकड़ने की कोशिश की। जिसमें से तीन बालक भागने में सफल रहे, जबकि दो बालक दीपक कुमार और गुड्डू को बगीचे मालिक ने पकड़ लिया। मरा समझकर ऑटो में लादकर फेंका कुछ स्थानीय लोगों को कहना है कि बगीचा मालिक ने दुकान में बच्चों की जमकर पिटाई की। जिसमें दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा बालक गुड्डू अधमरा हो गया। इसके बाद दुकानदार दोनों बालकों को मरा समझ ऑटो में लादकर गांव के उत्तर सरेह में ले गए और बच्चों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया। गुड्डू नाम का बालक नाले में पड़ा मिला, जो जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरा बच्चा दीपक उससे कुछ दूरी पर फेंका गया था, जो मृत था। मृतक दीपक के पिता योगेंद्र ने बताया- मृत दीपक के पिता योगेंद्र राम ने बताया, ‘दोपहर में जब वो काम करके घर जा रहे थे। उसी वक्त उनको सूचना मिली कि उनके बेटे के साथ कोई घटना हुई है, लेकिन कुछ देर तक उन्हें भरोसा नहीं हुई। घर जाकर दीपक के बारे में पत्नी से पूछा। उसने बताया कि दीपक आज स्कूल नहीं गया। वो खेल कहीं खेल रहा होगा। उसके बाद उन्होंने दीपक की खोजबीन शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। शाम को दीपक का शव सरेह मिला। उसके शव की कुछ दूरी पर गुड्डू भी पड़ा था। गुड्डू को तुरंत सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसको SLMCH के लिए रेफर कर दिया गया।

