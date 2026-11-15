बिहार में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं, पहले वो आम आदमी के घरों को निशाना बनाते थे, अब छठ के दिनों में उन्होंने बिहार सरकार एक मंत्री के घर को निशाना बना डाला है। बदमाशों ने दरअसल सम्राट चौधरी सरकार में उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर के पटना स्थित आवास पर चोरी कर डाली है। मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ छठ पूजा के लिए बाहर गए हुए थे।

शनिवार देर रात चोरों ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की एजी कॉलोनी स्थित उनके निजी आवास में घुसकर चार कमरों के ताले तोड़े और अलमारियों में रखा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। रविवार को संजय सिंह टाइगर आवास लौटे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

छठ मनाने के लिए गए थे गृह जनपद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय सिंह टाइगर अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए अपने गृह जनपद भोजपुर गए हुए थे। घर खाली होने का फायदा उठाकर चोर शनिवार रात अंदर दाखिल हुए। चोरों ने चार कमरों के ताले तोड़े और अलमारियों को खंगालकर कीमती समान चुरा ले गए। बताया जा रहा कि चोर सोने-चांदी के जेवरात, नगदी समेत कई कीमती सामान अपने साथ ले गए हैं।

पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

सूचना पर पहुंची शास्त्री नगर थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी पहुंची उन्होंने घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। बताया जा रहा कि कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियों कैमरों में कैद हुई है। पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है।

शनिवार शाम तक पटना में ही थे मंत्री

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री शनिवार शाम तक पटना में ही मौजूद थे, छठ के दूसरे दिन वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी के आवास पर जाकर खरना का प्रसाद भी ग्रहण किया था। इसके बाद वे भोजपुर के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद रात में उनके पटना स्थित आवास पर चोरी की वारदात हुई।

पुलिस के मुताबिक, रविवार तक इस मामले में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। दैनिक भास्कर को एडिशनल SHO अभय कुमार ने बताया कि घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर आवेदन अभी नहीं दिया गया है।

संजय सिंह रविवार को आरा के चंदवा स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी गए थे, वहां उन्होंने भगवान भास्कर के दर्शन और पूजा-अर्चना की। साथ ही उन्होंने इलाके के अलग-अलग छठ घाटों का दौरा भी किया।

संजय सिंह टाइगर भोजपुर जिले के बिहिया के रहने वाले हैं, और अभी वे आरा के विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं।

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बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी को अब विधान परिषद की सदस्यता और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। राजभवन ने एक टिप्पणी में उनकी प्रोबेशन अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को गैरकानूनी बताया है। साथ ही कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लाभ का पद है। ऐसे में इस पद पर बने रहने से उन्हें विधान परिषद की सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें