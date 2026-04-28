मध्य प्रदेश के कटनी में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने बाल मजदूरी के शक में 155 छात्रों और 8 शिक्षकों को हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के दो हफ्ते बाद सोमवार को बिहार के अररिया में कई अभिभावकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुआवज़ा और पढ़ाई के मकसद से यात्रा करने वाले बच्चों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने की मांग की गई।

GRP पर अभिभावकों ने लगाया आरोप

बिहार से 6 से 15 साल के बच्चों को महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्कूलों और मदरसों में ले जाया जा रहा था। 11 अप्रैल को पकड़े जाने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी के शेल्टर होम्स में दो हफ़्ते बिताए। 25 अप्रैल को उन्हें बिहार के सीमांचल इलाके में उनके घरों में वापस लाया गया। बच्चों के अभिभावक सभी मुस्लिम हैं। उन्होंने GRP पर अपनी कार्रवाई में सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया।

हालांकि कटनी GRP ने कहा कि यह कार्रवाई इस शक के कारण की गई कि बच्चों को बाल मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए लातूर (महाराष्ट्र में) ले जाया जा रहा था। इस बारे में 12 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। उनके साथ यात्रा कर रहे 8 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो नाबालिगों की तस्करी से संबंधित है।

माता-पिता ने आरोप लगाया कि जबलपुर और कटनी के शेल्टर होम में रखे जाने के दौरान उनके बच्चे सदमे में थे। उन्होंने इसमें शामिल लोगों को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए निष्पक्ष जांच, बच्चों और टीचरों के लिए मुआवज़ा और यात्रा कर रहे छात्रों को परेशान होने से रोकने के लिए एक साफ़ SOP जारी करने की मांग की।

कुंडिलपुर की रहने वाली बीबी अंजुमन ने कहा, “मेरे तीन पोते-पोतियां कर्नाटक के बीदर में पढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हैं। कोई उन्हें अपने टीचरों की गाइडेंस में यात्रा करने से कैसे रोक सकता है?”

‘धार्मिक पहचान की वजह से टारगेट किया गया’

एक और पिता मोहम्मद शौकत ने आरोप लगाया कि बच्चों को खास तौर पर उनकी धार्मिक पहचान की वजह से टारगेट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि माता-पिता के कटनी पहुंचने के बाद भी प्रशासन ने लंबे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोसेस के जरिए बच्चों को छोड़ने में देरी की। वकील मोहम्मद रमीज़ और मोहम्मद नवाज़ ने कहा कि उन्होंने GRP कटनी स्टेशन पर दर्ज FIR को चुनौती दी थी। एक सामाजिक-शैक्षणिक संगठन इमारत-ए-शरिया के काज़ी अतीकउल्लाह ने कहा कि धार्मिक पढ़ाई के लिए यात्रा करने की पुरानी परंपरा एक कानूनी अधिकार है।

RPF ने क्या कहा?

हालांकि कटनी के रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (RPF) इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई तब की गई जब उन्हें बच्चों की संभावित तस्करी के बारे में एक खास अलर्ट मिला। उन्होंने कहा, “यह कार्रवाई एक खास अलर्ट के बाद की गई। हमें बच्चों की संभावित तस्करी के बारे में जानकारी मिली थी। जब ट्रेन आई, तो टीमों ने डिब्बों की जांच की और पाया कि बड़ी संख्या में नाबालिग बिना सही टिकट या दस्तावेज़ों के यात्रा कर रहे थे।”

चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ़िसर मनीष तिवारी ने भी कहा कि यह दखल भरोसेमंद इनपुट पर आधारित था। उन्होंने कहा, “चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी ने हमें संदिग्ध हालात में बच्चों के एक बड़े ग्रुप को ले जाए जाने के बारे में अलर्ट किया था। तुरंत कार्रवाई की गई।”

कटनी GRP स्टेशन हाउस ऑफ़िसर एल.पी. कश्यप ने कहा कि पूछताछ के दौरान, 8 शिक्षकों ने पुलिस को बताया कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा के लिए ले जाया जा रहा था। कश्यप ने कहा, “उन्होंने कहा कि लड़कों को लातूर के एक मदरसे में ले जाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वे पहले भी बच्चों को इसी मकसद से ले गए थे।”

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