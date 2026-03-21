Bihar Politics: हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बिहार की पांच सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में एनडीए के पांचों ही प्रत्याशियों की जीत हुई थी, जबकि आरजेडी-कांग्रेस के महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार का मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस के तीन और आरजेडी के विधायक वोटिंग में ही शामिल नहीं हुए। आरजेडी-कांग्रेस इस धर्मसंकट में हैं कि क्या राज्यसभा चुनाव में धोखा देने वाले इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या नहीं।

दरअसल, कांग्रेस ने अपने तीन विधायकों, सुरेंद्र मेहता, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर बात अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी ने अभी तक अपने ढाका विधायक फैसल रहमान के खिलाफ कार्रवाई वाला कोई फैसला नहीं लिया है।

कांग्रेस ने दिया नोटिस, जवाब का इंतजार

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बताया कि भले ही राज्यसभा चुनावों में किसी तरह का दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेता बैठक करेंगे और उचित कार्रवाई पर निर्णय लेंगे।

एक अन्य कांग्रेस नेता ने संकेत दिया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना कम है, क्योंकि ये विधायक विधानसभा में पार्टी की कुल संख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर विधानसभा अध्यक्ष उन्हें एक अलग समूह के रूप में मान्यता दे दें? वैसे भी, ये विद्रोही सच्चे कांग्रेसी नहीं थे। सुरेंद्र मेहता को पप्पू यादव के प्रभाव के कारण टिकट मिला था, जबकि मनोहर प्रसाद सिंह को जेडीयू नेताओं के करीबी के रूप में जाना जाता है।

फैसल रहमान को लेकर दुविधा में RJD

आरजेडी भी पूर्व सांसद मोतिउर रहमान के बेटे फैसल रहमान को लेकर इसी तरह की दुविधा में है। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि फैसल ने पिछले साल के विधानसभा चुनावों में बहुत कम अंतर से अपनी सीट जीती थी। इसके अलावा हमें पुष्टि मिली है कि मतदान के दिन (16 मार्च) उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। एक बार जब तेजस्वी यादव पटना लौट आएंगे, तो पार्टी विधायक को बुला सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे जोड़ा कि पार्टी एनडीए नेताओं के उकसावे में नहीं आएगी, क्योंकि वे इसे और कमजोर करना चाहते हैं।

जहां रहमान ने वोट न डालने के पीछे अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया, वहीं कांग्रेस विधायकों ने आरजेडी द्वारा “अपमानित” किए जाने और दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि आरजेडी ने एकतरफा रूप से ए.डी. सिंह को विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था।

बीजेपी ने खारिज किए आरोप

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनडीए अपनी एकजुटता के कारण जीता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि शक्ति सिंह यादव जैसे आरजेडी नेता विपक्षी एकता की बात करते थे। अब जब वे अपने कुनबे को एक साथ रखने में विफल रहे हैं, तो यह आरजेडी और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वे अपने विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर एक मिसाल कायम करें।

राज्य की पांच खाली राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को हुए थे। 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सदस्यों के साथ NDA की चार सीटें जीतना तय माना जा रहा था। वहीं पांच एआईएमआईएम (AIMIM) विधायकों के समर्थन के साथ विपक्ष की 41 की कुल संख्या ए.डी. सिंह को जिताने के लिए पर्याप्त थी।

हालांकि, चार विधायकों के अनुपस्थित रहने के कारण न तो एनडीए के शिवेश राम और न ही ए.डी. सिंह 41 वोटों के आवश्यक आंकड़े तक पहुंच सके। अंततः दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर शिवेश राम को विजेता घोषित किया गया।

Bihar Rajya Sabha Elections: कांग्रेस और आरजेडी विधायकों ने दिया झटका (Imgae Source: Indian Express)

Rajya Sabha Election: बिहार से आने वाली 5 राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग हुई थीं। इसकी वजह यह थी कि बीजेपी ने अपने कोटे से शिवेश राम को एक अतिरिक्त उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। आरजेडी ने एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया था। आरजेडी का खेल बिगड़ गया। कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधाय ने वोट नहीं डाला जिसके चलते दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर शिवेश राम की जीत हो गई… पढ़िए पूरी खबर