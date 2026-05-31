बिहार में एक बार फिर से बीजेपी और आरजेडी के बीच खींचतान मची है। इस बार कारण एक हाई प्रोफाइल घर है, जिसको लेकर दोनों दल आमने-सामने हैं। दरअसल मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले सरकारी आवास को सरकार ने खाली करने को कहा है। इसको लेकर ही बीजेपी और आरजेडी में लड़ाई चल रही है। यह मामला तब सामने आया जब भवन निर्माण विभाग ने दुग्ध और मत्स्य पालन मंत्री नंद किशोर राम को बंगला अलॉट करने का आदेश जारी किया।

राबड़ी देवी आदेश पारित होने के समय छुट्टी पर थीं। अब वह पटना वापस आ गईं और इस बात पर अड़ी रहीं कि वह घर खाली नहीं करेंगी। तब से, बिहार में विरोधी खेमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।

सम्राट-आरजेडी की दुश्मनी क्यों?

बिहार की राजनीति पारंपरिक रूप से कुछ परिवारों और पारंपरिक खेमों के बीच घूमती रही है, जहां गठबंधन मुश्किल होते हैं और इज्ज़त की लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। राज्य में बदलते रिश्तों और बदलते गठबंधनों के बीच राज्य के प्रमुखों या उनके विरोधियों को अलॉट किए गए सरकारी बंगले कम मायने रखते हैं, वहीं बिहार के पावर सर्कल में कुछ पते ज़्यादा मायने रखते हैं। 10, सर्कुलर रोड बिहार के उन पतों में से एक है, जो अपनी नेमप्लेट से कहीं ज़्यादा ताकत रखता है। यह घर मुख्यमंत्री के घर और राजभवन के पास है।

वहीं 1 अणे मार्ग (मुख्यमंत्री का घर) एक और पता है जो अहमियत रखता है। पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार के पास सरकार थी, वहीं बिहार की राजनीति के बड़े नामों में से एक लालू परिवार का परिवार 2006 से 10, सर्कुलर रोड वाले घर में रह रहा है। 2005 में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह घर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का घर 1 अणे मार्ग, खाली कर दिया और 10 सर्कुलर रोड पर बगल वाले घर में चली गईं।

10 सर्कुलर रोड पर झगड़ा क्यों हुआ?

यह पहली बार नहीं है जब पूर्व मुख्यमंत्री को घर खाली करने के लिए कहा गया हो। नोटिस का जवाब देते हुए राबड़ी देवी ने रिपोर्टर्स से कहा, “मैं देख सकती हूं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने पर काफी उत्साहित हैं। उनकी सरकार मुझे ज़बरदस्ती निकाल दे। मैं घर खाली नहीं करने वाली।” यह घर उन्हें नीतीश कुमार की पिछली सरकार ने पूर्व सीएम के तौर पर अलॉट किया था।

राबड़ी देवी को सरकार ने सबसे पहले पिछले साल नवंबर में घर खाली करने के लिए कहा था, जब नीतीश ही सीएम थे। सरकार ने तब यह घर विजय कुमार सिन्हा को अलॉट किया था, जो उस समय डिप्टी सीएम थे। हालांकि विजय सिन्हा कभी भी उस जगह पर नहीं जा सके क्योंकि राबड़ी देवी ने बंगला छोड़ने से इनकार कर दिया था। बिहार की भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि विधानपरिषद में विपक्ष के नेता को 39, हार्डिंग रोड अलॉट करने का पिछला आदेश अभी भी लागू है। लेशी सिंह ने कहा, “राबड़ी देवी के लिए उस घर में शिफ्ट होना बेहतर होगा।”

कभी राबड़ी की कैबिनेट में मंत्री थे सम्राट

यह ताज़ा लड़ाई जितनी दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा मायने रखती है। यह आदेश सम्राट चौधरी के सत्ता में आने के कुछ हफ़्ते बाद आया है। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी ने कभी राबड़ी देवी की कैबिनेट में काम किया था। तब राबड़ी मुख्यमंत्री थीं। सम्राट चौधरी 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि पिछले 20 से ज़्यादा सालों से यह घर लाल परिवार के पास ही रहा। इस कदम के पीछे एक वजह नीतीश कुमार का आरजेडी और बीजेपी के साथ बदलता गठबंधन था। नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में दो बार आरजेडी के साथ गठबंधन किया है।

बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को कुछ समय पहले 39, हार्डिंग रोड अलॉट किया गया था। हालांकि उन्होंने अपना मौजूदा घर खाली करने से इनकार कर दिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने लिफ्ट को एक वजह बताया। उनका कहना था कि मौजूदा घर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए सही है, जो लंबे समय से बीमार हैं। लालू की पार्टी के पास 1, पोलो रोड का घर भी है, जो आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अलॉट किया गया है। हालांकि वह अपना ज़्यादातर समय 10, सर्कुलर रोड पर बिताते हैं।

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राबड़ी देवी ने शनिवार को साफ कहा कि वह पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली नहीं करेंगी। यह बयान उन्होंने बिहार सरकार द्वारा जारी उस नोटिस के एक दिन बाद दिया। पढ़ें पूरी खबर