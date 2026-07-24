दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित तौर पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में बड़े-बड़े सेलेब्रेटी और विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का न दिखना चर्चा का विषय बना हुआ है।

16 जुलाई को एक्स पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करने वाली एक पोस्ट के अलावा, तेजस्वी यादव इन प्रदर्शनों पर चुप्पी साधे रहे, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव जैसे नेता सड़कों पर उतरे हैं। बिहार में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जहां गुरुवार को कटिहार, बेगुसराय और दरभंगा में पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया। उससे एक दिन पहले, पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियों का इस्तेमाल किया।

नेता प्रतिपक्ष का पता लगाएं- विजय कुमार सिन्हा

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर-मौजूदगी पर भी सभी का ध्यान गया है। गुरुवार को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पीकर प्रेम कुमार से कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष के ठिकाने का पता लगाएं और सदन को बताएं। जहां कुछ आरजेडी नेताओं ने अपने नेता का बचाव करते हुए कहा कि वे दिल्ली में अपने बीमार पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की देखभाल कर रहे थे, वहां दूसरों ने कहा कि तेजस्वी यूरोप में थे और शुक्रवार को उनके दिल्ली लौटने की उम्मीद थी।

यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी पर गायब हो जाने का आरोप लगा है। पिछले छह सालों में आरजेडी नेता छह से अधिक बार पटना से बाहर रहे हैं, जबकि उस समय अहम राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे जिसमें उसकी मौजूदगी और दखल की जरूरत थी।

राजद को खली कमी

शुक्रवार को खत्म हुए विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के नेताओं को उनकी कमी खली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार का यह छोटा-सा सत्र आसानी से निपट गया, जबकि राज्य का खजाना खाली होने जैसी गंभीर चिंताएं भी थीं। सरकार को पेश किए गए 12 बिलों में से किसी पर भी कोई खास विरोध या सवाल का सामना नहीं करना पड़ा, जिसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल भी शामिल था।

राजद के एक विधायक ने कहा, “प्रदेश सरकार अंडरग्रेजुएट कॉलेजों को राज्य यूनिवर्सिटीज से अलग करने के लिए एक बिल लाने का प्लान बना रही थी। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। हालांकि एनडीए के भीतर आंतरिक विरोध के कारण सरकार ने अंतिम समय में प्रस्तावित बिल को वापस ले लिया। पर अगर तेजस्वी जी होते तो हम विधानसभा में या बाहर कहीं अधिक मजबूती से अपना पक्ष रख पाते।”

मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी की गैर-मौजूदगी में पार्टी छोड़ी

पार्टी के एक और विधायक ने कहा, “हमारे सबसे मुखर प्रवक्ताओं में से एक मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी की गैर-मौजूदगी में पार्टी छोड़ दी। आने वाले बांकीपुर उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए हमारे पास कोई दमदार नेता भी नहीं है। पिछले दो चुनावों में हमारी पार्टी के दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद, जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। NDA ने लगातार तेजस्वी जी के ब्रेक लेने को मुद्दा बनाया है और विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं।”

तेजस्वी “पार्ट-टाइम नेता- भाजपा

तेजस्वी की गैर-मौजूदगी को लेकर राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने उनकी चुटकी ली और कहा कि तेजस्वी उन्हें “पार्ट-टाइम नेता” या “वर्क-फ्रॉम-होम नेता” के तौर पर नजर आते हैं।

राजद ने किया बचाव

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने विपक्ष के नेता (LoP) का बचाव करते हुए कहा कि “अपनी नाकामियों के लिए किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर बलि का बकरा ढूंढना NDA की आदत रही है।” सुबोध कुमार मेहता ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, “हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विधायी और निजी, दोनों वजहों से विदेश यात्राएं करते हैं। पटना से उनकी गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाने के बजाय, NDA को यह बताना चाहिए कि राज्य का खजाना क्यों खाली हो गया है और छात्र सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, हम हर सही मंच पर अपनी चिंताएं उठाते हैं। किसी व्यक्ति को निशाना बनाना NDA की कमजोर रणनीति है।”

सुबोध कुमार मेहता ने इस दावे को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर चुप है। उन्होंने कहा, “हमारा छात्र विंग यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ काम कर रहा है और रविवार को सुधाकर सिंह और मैं, RJD कार्यकर्ताओं के साथ गर्दनी बाग में छात्रों के धरने में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर INDIA गठबंधन के धरने में भी RJD के सांसद और कार्यकर्ता छात्रों के मुद्दों के समर्थन में मौजूद थे। RJD ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया है और एक्स और फेसबुक पर हमारे अकाउंट लगातार इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं।”

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध बेकाबू इसलिए ले रहे नाम- राजद

आगे उन्होंने कहा, “संसदीय व्यवस्था एक संस्था के तौर पर काम करती है। RJD सिर्फ किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि एक संस्थागत मशीनरी के तौर पर काम करती है। हमारे यहां व्हिप सिस्टम और पार्टी लाइन का पालन किया जाता है, चाहे सदन में कोई भी नेता बैठा हो। सत्ताधारी पार्टी NEET छात्रों के विरोध, किसानों की उपेक्षा, बेरोजगारी और कर्मचारियों – खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं – को 11 महीने से वेतन न मिलने जैसे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध बेकाबू हो गए हैं। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी तेजस्वी जी का नाम ले रही है।”

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बिहार के राजनीति में एक बड़ी घटना सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के लंबे समय से वफादार नेता मृत्युंजय तिवारी ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें